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MARUV 8 березня

Злата Огневич шокувала мережу сміливим образом

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Златі дуже пасує чорний колір - фото 1
Златі дуже пасує чорний колір / karavan.ua

Популярна українська співачка Злата Огневич потішила шанувальників новим фото у спокусливому образі.

На знімку, який з'явився на сторінці співачки, вона позує в оточенні дзеркал у сміливому вбранні.

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Для загадкової фотосесії Злата одягла чорне оксамитове плаття з пікантним декольте і прозорими рукавами з вишивкою. Волосся артистки розпущене і м'якими хвилями спадає на плечі, а на її обличчі яскравий макіяж, співачка спокусливо дивиться у камеру. Фото зроблено таким чином, що обличчя Злати можна побачити не тільки в анфас, але і в профіль.

У підписі до фотографії Злата Огневич бажає своїм фанатам доброї ночі, але робить це англійською мовою. Геолокація до знімка свідчить про те, що він був зроблений в Києві. Шанувальники не залишилися байдужими і почали активно коментувати нову фотографію артистки і засипати її компліментами. Багато хто відзначив, що Златі дуже пасує чорний колір, а інші в захваті від її стильної сукні.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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