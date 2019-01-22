Даша Астаф'єва показала "гарні очі" (фото 18+)

Відвертий знімок співачки Даші Астаф'євої викликав неоднозначну реакцію у користувачів мережі.

Українська співачки Даша Астаф'єва, яка славиться своєю любов'ю до відвертих образів, знялася в прозорій сукні.

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Щільно обтисла тканина продемонструвала повністю оголені груди. Знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На чорно-білому фото Астаф'єва виглядає дуже спокусливо. У коментарях до знімка співачка написала, що погоджується тільки на ті зйомки, ідея яких її зачіпляє.

Користувачі оцінили знімок Астаф'євої більш ніж 41 тисячею лайків і безліччю компліментів. Надійшли пропозиції прийняти співачку за еталон краси, а також милуватися знімком вічно. Але, були й такі, хто написав, що "очі" співачки несправжні, і запитали, чим Астаф'єва накачала свої груди.

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