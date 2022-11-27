Злата Дзюнька – Незламна: слухайте пісню від України на Дитячому Євробаченні 2022

У мережі відбулася прем'єра кліпу та пісні, яку виконує юна співачка Злата Дзюнька, – "Незламна". Саме з цією композицією вона представить Україну на Дитячому Євробаченні 2022, яке буде у Єревані, столиці Вірменії. Слухайте музичну прем'єру!

Відеокліп на цю конкурсну пісню знімали безпосередньо в укритті. Тому безпека команди та Злати була під контролем.

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Відомо, що фінал Дитячого Євробачення 2022 відбудеться 11 грудня. Вболівайте за Україну, яку цьогоріч представить маленька артистка Злата Дзюнька!

Слухати пісню Zlata Dziunka – Nezlamna:

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