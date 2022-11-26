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Співачка ONUKA презентувала кліп "Душа народу" до роковин Голодомору

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Співачка ONUKA презентувала кліп "Душа народу" до роковин Голодомору - фото 1

Співачка ONUKA та митці Чернігівщини створили спільний музичний твір "Душа Народу". Дивіться неймовірний кліп та слухайте пісенну прем'єру!

З нагоди роковин Голодомору Onuka презентувала творчу роботу "Душа народу". У відеокліпі помітні паралелі між двома злочинами, які коїла росія: Голодомором 1930-х років та вторгненням на територію України у 2022 році.

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Музична робота "Душа Народу" створювалася за участі Чернігівського Академічного хору ім.Дмитра Бортнянського та хору старших класів "Провесінь" КЗПМО "Чернігівська музична школа №1 ім.Стефана Вільконського".

Сам кліп знімали у селі Лукашівка, що на Чернігівщині, у напівзруйнований старовинній церкві.

Слухати пісню ONUKA – Душа Народу:

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