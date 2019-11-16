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Зламалася гойдалка: alyona alyona поділилася курйозним самоіронічним знімком з Ісландії

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alyona alyona - фото 1
alyona alyona / Instagram

Популярна українська реперка alyona alyona не тільки підкорює українців своєю творчістю, а й радує підписників в Instagram, кумедними знімками. Так, зірка опублікувала курйозне фото з Ісландії.

Зірка українського репу alyona alyona досить іронічно ставиться до своїх нестандартних параметрів. І в цей раз вона з гумором поставилася до курйозу, який трапився з нею на атракціоні.

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alyona alyona розсмішила своїх підписників: реперка зазначила, що в Ісландії гойдалки "ненадійні": "Сідай Оленко, буде весело. Помітила, що в Ісландії ненадійні гойдалки".

Коментатори підтримали співачку, вдосталь посміявшись над її здатністю іронізувати над собою.

Зламалася гойдалка: alyona alyona поділилася курйозним самоіронічним знімком з Ісландії - фото 368562

Зламалася гойдалка: alyona alyona поділилася курйозним самоіронічним знімком з Ісландії - фото 368563

Зламалася гойдалка: alyona alyona поділилася курйозним самоіронічним знімком з Ісландії - фото 368564

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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