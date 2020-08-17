Зйомки Місії нездійсненної 7 зупинені через масштабну аварію під час виконання трюку

Виробництво культового бойовика Місія нездійсненна 7 з Томом Крузом у черговий раз поставлено на паузу. Причиною цього став мотоцикл, вартістю два мільйони фунтів стерлінгів, який спалахнув на знімальному майданчику. Інцидент трапився під час виконання каскадером одного з трюків.

Чоловік знімався у сцені на мотоциклі в повітрі і після стрибка повинен був приземлитися на картон. Однак через тертя шин картонна оббивка загорілася. Пожежа була настільки сильною, що довелося закрити прилеглий аеродром.

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Актори та члени знімальної групи протягом шести тижнів ретельно готувалися до зйомки. "Цей трюк коштував цілий статок, не кажучи вже про тижні підготовки. Але коли настав важливий день, все пішло не так, як треба. На щастя, ніхто не постраждав, але це справжня катастрофа. Том Круз прийшов в лють після того, що сталося. Ніхто не хоче більше затримок", – йдеться у джерелі

Фільм, який повинен був вийти в прокат в липні 2021 року, вже був перенесений на листопад через коронавірус. Коли зйомки будуть відновлені, поки невідомо.

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