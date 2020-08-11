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Названі найбільш високооплачувані актори світу за версією Forbes

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Скеля - фото 1
Скеля / comments

Журнал Forbes представив рейтинг найбільш високооплачуваних акторів року. Як і в минулому році, на почесному першому місці опинився американський актор, продюсер і рестлер Дуейн Джонсон на прізвисько Скеля.

Журналісти зазначають, що 48-річний Джонсон заробив на 1,9 мільйона доларів менше, ніж рік тому. Наголошується, що величезний гонорар у 23,5 мільйона доларів актор отримав за участь в серіалі Червоне повідомлення. Також його банківський рахунок поповнився значною сумою від контракту з виробником спортивного одягу Under Armour.

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Другим у рейтингу найбільш високооплачуваних акторів світу став канадець Райан Рейнольдс. Він розбагатів на 71,5 мільйонів доларів. На третьому місці за доходами американський актор Марк Волберг. У нього на рахунку додалося за рік 58 мільйонів доларів. Далі щорічний рейтинг Forbes виглядає так:

  • Бен Аффлек (55 мільйонів доларів)
  • Він Дізель (54)
  • Акшай Кумар (48,5)
  • Лін-Мануель Міранда (45,5)
  • Вілл Сміт (44,5)
  • Адам Сендлер (41)
  • Джекі Чан (40)
Райан Рейнольдс - фото 420128
Райан Рейнольдс

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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