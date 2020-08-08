Джаред Лето у новому фільмі зіграє знаменитого художника

Американський актор і музикант Джаред Лето перетвориться на ексцентричного художника Енді Ворхола в новому фільмі.

Джаред поділився кількома фотографіями Ворхола зразка 1987 в своєму Instagram.

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"Так, це правда, я буду грати Енді Ворхола в майбутньому фільмі. Я так вдячний і схвильований цією можливістю. Ми сумуємо за тобою і твоїм генієм", – написав Лето. Передбачається, що фільм буде заснований на книзі Віктора Бокріса 1989 року "Ворхол: біографія", права на яку Лето придбав разом зі співпродюсером Майклом Де Лукою.

Відомо, що сюжетну лінію і діалоги пропише Теренс Вінтер, номінований на Оскар за сценарій до фільму "Вовк з Волл-стріт". У Лето вже є досвід перевтілення на незвичайних персонажів. Так, у фантастичному бойовику "Загін самогубців" йому дісталася роль Джокера, а в фільмі "Далласький клуб покупців" Джаред зіграв трансгендерну жінку, за що в підсумку отримав статуетку "Золотий Глобус".

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