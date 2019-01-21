Зйомки "Фантастичних звірів 3" відкладені

Студія Warner Bros. відклала виробництво третьої частини "Фантастичних звірів", щоб дати творчій команді більше часу на підготовку.

Чи позначиться затримка на реліз картини, який умовно намічений на листопад 2020-го року, поки невідомо, але боси Warner вже сповістили акторів, щоб ті підробили свій розклад під новий знімальний графік.

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Так, старт зйомок перенесли з липня на кінець осені 2019 року.

Зйомки фільму перенесені на півроку

Зараз світові касові збори фільму наблизилися до позначки у 650 мільйонів доларів, при витратах у 200 мільйонів доларів. У iTunes фільм виходить в хорошій якості вже 16 лютого, на Blu-Ray – в березні.

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