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Зйомки "Фантастичних звірів 3" відкладені

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"Фантастичні звірі" - фото 1
"Фантастичні звірі" / slashfilm

Студія Warner Bros. відклала виробництво третьої частини "Фантастичних звірів", щоб дати творчій команді більше часу на підготовку.

Чи позначиться затримка на реліз картини, який умовно намічений на листопад 2020-го року, поки невідомо, але боси Warner вже сповістили акторів, щоб ті підробили свій розклад під новий знімальний графік.

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Так, старт зйомок перенесли з липня на кінець осені 2019 року.

Зйомки фільму перенесені на півроку - фото 302458
Зйомки фільму перенесені на півроку

Зараз світові касові збори фільму наблизилися до позначки у 650 мільйонів доларів, при витратах у 200 мільйонів доларів. У iTunes фільм виходить в хорошій якості вже 16 лютого, на Blu-Ray – в березні.

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Джерело: variety
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