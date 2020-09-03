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Коронавірус Карантин 1 вересня

Зірка Сутінків схуд на 15 кг: і це не просто так

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Пітер Фачінеллі - фото 1
Пітер Фачінеллі / gettyimages

Відомий актор Пітер Фачінеллі, який зіграв у фентезійній мелодрамі Сутінки, в період карантину активно займався собою і скинув 15 кілограмів.

І все не заради краси, а заради благої справи. Про це знаменитість повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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Актор опублікував в соціальній мережі чорно-білу фотографію, на якій позує в білизні, демонструючи свою ідеальну фізичну форму. Він розповів фоловерам, що почав співпрацювати з Фондом боротьби з раком простати і брендом білизни Nic Tailor. Зірка Сутінків запустив компанію з хештегом #NicTailorNoPants і закликав чоловіків відверто говорити про свої проблеми зі здоров'ям. Актор підкреслив, що рак простати може протікати без симптомів і вражає близько 14 млн чоловіків у світі. Щоб убезпечити себе, необхідно періодично проходити обстеження і не приховувати своїх проблем.

Пітер зазначив, що його батько "підхопив" цю серйозну недугу, але завдяки ранній діагностиці, він зміг побороти захворювання.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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