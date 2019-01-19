В Instagram з'явився новий знімок яйця-рекордсмена

У профілі world_record_egg в соціальній мережі Instagram опублікували другий знімок курячого яйця, який через 14 годин після публікації набрав уже майже 5 мільйонів лайків.

Як відомо, цей акаунт в Instagram існує тільки два тижні, але за цей час вже отримав "блакитну позначку" соціальної мережі, що позначає статус реального перевіреного користувача. Зараз на профіль підписалися 8 мільйонів користувачів.

До слова: Найпопулярніше яйце Instagram перетворили на мем з Тайсоном

На новому фото зображено те ж саме куряче яйце, але на цей раз з тріщиною. Цей знімок вже зацінили майже 5 мільйонів осіб.

Перше фото яйця зібрало вже майже 50 мільйонів лайків, що на 30 мільйонів більше, ніж у попередньої рекордсменки Кайлі Дженнер.

Читайте також: Виступ гімнастки шокував глядачів: відеофакт