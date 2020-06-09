Зірвав джекпот: У США чоловік придбав авто, щедро напаковане наркотиками

У купленому авто виявили наркотиків на 850 тисяч доларів

У місті Ріо-Гранде, США, чоловік придбав на аукціоні старий автомобіль, в якому згодом виявив потаємні відділення, заповнені наркотиками на 850 000 доларів.

Власник "наркотичного" автомобіля відразу ж звернувся до поліції. До приїзду кінологів чоловік зумів самостійно відшукати у прихованому відсіку автомобіля сімнадцять згортків, заповнених наркотичною речовиною.

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Приїхавши поліцейські разом з навченими собаками змогли знайти ще сімнадцять згортків, захованих в іншому прихованому сховищі. У результаті експертизи, співробітники поліції визначили, що кожен згорток, що важив рівно один кілограм містить у собі кокаїн. Правоохоронці оцінили знайдені згортки у 850 000 доларів.

Загалом в авто виявили понад 30 кілограмів кокаїну

Оскільки місто Ріо-Гранде знаходиться на кордоні з Мексикою, швидше за все знайдені наркотики призначалися для конкретного покупця. У зв'язку з цим шериф міста Ларедо, в якому проживає чоловік, подякував йому за свідомість і виплатив грошову винагороду.

Однак, щойно купленого автомобіля власник тимчасово позбувся, оскільки він був вилучений для проведення слідчих заходів.

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