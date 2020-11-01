Емілі Ратажковскі повторила легендарне фото вагітної Демі Мур

Емілі Ратажковскі, яка нещодавно розсекретила свою вагітність, повторила легендарне фото Демі Мур для журналу Vanity Fair у 1991 році. Тоді актриса позувала для видання з великим животом, в білизні і навіть оголеною. Моделі вдалося ідеально скопіювати образ Мур.

Фотографію вагітної Демі Мур, а також свою таку ж, Емілі Ратажковскі опублікувала в Instastories. На знімку дівчина зображена в спідній білизні і білій сорочці. Вона також одягла чорну перуку, щоб ще більше бути схожою на голлівудську зірку.

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До речі, колишня дружина Брюса Вілліса не єдина, хто знімалася для обкладинки вагітною і без одягу. У різні роки це робили Сінді Кроуфорд, Клаудія Шиффер, Моніка Беллуччі, Серена Вільямс та інші.

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