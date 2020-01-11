Зірку Гаррі Поттера Деніела Редкліффа прийняли за безхатька: зізнання актора

Британського актора Деніела Редкліффа, якого роль Гаррі Поттера в однойменному фільмі зробила зіркою світового масштабу, прийняли за безхатька в Нью-Йорку і запропонували йому п'ять доларів на каву. Про це сам актор розповів в ефірі шоу Грема Нортона.

30-річний Редкліфф зізнався, що курйозний випадок стався, коли він чекав з собакою свою дівчину, яка пішла в магазин. Актор був одягнений непримітно – на ньому були худі з капюшоном і куртка.

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"Пес замерз, я опустився на коліна, щоб обійняти і трохи зігріти його. І тут я побачив хлопця. Через секунду він підійшов до мене і простягнув п'ять доларів зі словами: "Візьми собі каву, друже", – розповів актор.

Він також жартівливо констатував той факт, що йому треба голитися частіше.

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