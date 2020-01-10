Наомі Кемпбелл показала архівне фото топлес (18+)

Відома топмодель Наомі Кемпбелл показала пікантне архівне фото топлес з 90-х років. Відвертим кадром красуня поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На знімках Наомі Кемпбелл позує топлес, а її груди прикривають лише дві маленьких графічних квітки. Для фотосесії модель приміряла лише коротку спідницю і об'ємний вінок на голові.

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У коментарі до фото зірка вказала, що фотосесія була проведена в 1990 році. Автором знімків є американський фотограф Герб Рітц. Шанувальники моделі відзначили, що зараз вона виглядає також чудово, як і в 1990 році.

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