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Зірку "50 відтінків сірого" не впізнали у новій фотосесії

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Дакота Джонсон прикрасила Vogue - фото 1
Дакота Джонсон прикрасила Vogue / instagram.com/officialdakotajohnson

Американська акторка Дакота Джонсон, яка прославилась завдяки ролі у "50 відтінках сірого", спокушає прихильників у новій зйомці.

28-річна американська модель та акторка Дакота Джонсон прикрасила новий номер австралійського Vogue, де її не впізнали шанувальників. Хоч зірка і отримала світове визнання через доволі еротичний фільм, однак саме у зйомці для відомого глянцю Дакота постала значно сексуальнішою. Особливі образи з декольте та кучерями змусили фанів засипати зірку компліментами.

І ще: Анджеліна Джолі зніметься у новому фільмі

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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