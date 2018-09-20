Зірку "50 відтінків сірого" не впізнали у новій фотосесії

Американська акторка Дакота Джонсон, яка прославилась завдяки ролі у "50 відтінках сірого", спокушає прихильників у новій зйомці.

28-річна американська модель та акторка Дакота Джонсон прикрасила новий номер австралійського Vogue, де її не впізнали шанувальників. Хоч зірка і отримала світове визнання через доволі еротичний фільм, однак саме у зйомці для відомого глянцю Дакота постала значно сексуальнішою. Особливі образи з декольте та кучерями змусили фанів засипати зірку компліментами.

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