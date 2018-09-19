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Анджеліна Джолі зніметься у новому фільмі

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Про дату виходу картини поки не повідомляють - фото 1
Про дату виходу картини поки не повідомляють / GeekTyrant

Роман, за яким знімуть нове кіно з Анджеліною Джолі, став дуже популярний на Заході.

Відома актриса Анджеліна Джолі зніметься в екранізації роману Джеймса Скотта "На утриманні" (The Kept), що вийшов ще у 2014 році.

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Сценаристом проекту стане Еліс Бірч ( "Леді Макбет"). Дія книги розгортається в 1897 році. Троє найманих вбивць потрапляють на самотню ферму. Акушерка Елспет Хауелл повертається додому і виявляє, що її чоловік і четверо дітей вбиті, а п'ята дитина, син Калеб, встиг сховатися: однак про це героїня не встигає дізнатися, тому що лунає ще один постріл.

Дванадцятирічному Калебу належить доглядати за матір'ю до тих пір, поки вона остаточно не прийде в себе – і тоді настане час помсти. Про дату виходу картини поки не повідомляють.

Анджеліна Джолі зніметься у новому фільмі - фото 277096
Анджеліна Джолі зніметься у новому фільмі

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Джерело: filmschoolrejects
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