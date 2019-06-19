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Зірковий ранок: Julik привідкрив правила вдалого початку дня
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Звісно, що у кожного з нас ранок починається по-різному! Хтось робить зарядку не поспішаючи, а хтось не встигає та миттєво збирається на роботу. А як розпочинає свій ранок співак Julik – детальніше читайте далі.
Кожен ранок Julika є насправді різним та доволі не передбачуваним, сьогодні – вдома, завтра – гастролі. Тому універсального початку ранку артист не мав та й не планує мати! На сьогодні артист плідно працює над наповненням свого першого альбому, займається спортом та гастролює.
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Як прокидається співак та що робить в першу чергу – читайте далі!
Коли прокидаюсь, одразу намагаюсь налаштувати себе на позитивний лад! У мене такий же традиційний ранок як і у кожного українця. Зазвичай, ранковий підйом у мене близько восьмої ранку, стараюсь прокидатись якомога швидше або ж син любить мене будити! – сказав співак
Для того, аби ранок був вдалим Юлік варить ароматну каву для себе та дружини. Згодом за сніданком подружжя обговорює плани на день та ведуть сина до садка. Саме ця традиція і є справжнім, а головне щасливим ранком для артиста. Адже він вкрай рідко бачить родину у зв’язку з насиченим гастрольним графіком.Також тричі на тиждень щоранку співак відвідує улюблений спортивний зал, де за традицією робить фізичні навантаження: руки, спина, ноги, плечі та прес.
Спорт допомагає мені підбадьоритись та дає сили на цілий день. Люблю вести здоровий спосіб життя, як тільки минуть сезонні опади візьму велосипеда та буду їзди на студію. Закликаю кожного, хто хочемо почуватись чудово та мати хороший настрій – займайтесь спортом!, – додав Юлік.
А з чого починається ваш ранок? Пишіть у коментарях ;)
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