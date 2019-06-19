Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль

Зірковий ранок: Julik привідкрив правила вдалого початку дня

  • 20
Julik розповів, як він починає свій зірковий ранок - фото 1
Julik розповів, як він починає свій зірковий ранок

Звісно, що у кожного з нас ранок починається по-різному! Хтось робить зарядку не поспішаючи, а хтось не встигає та миттєво збирається на роботу. А як розпочинає свій ранок співак Julik – детальніше читайте далі.

Кожен ранок Julika є насправді різним та доволі не передбачуваним, сьогодні – вдома, завтра – гастролі. Тому універсального початку ранку артист не мав та й не планує мати! На сьогодні артист плідно працює над наповненням свого першого альбому, займається спортом та гастролює.

І ще: Не зупиняйся: Julik випустив нову мотиваційну пісню

Як прокидається співак та що робить в першу чергу – читайте далі!

Коли прокидаюсь, одразу намагаюсь налаштувати себе на позитивний лад! У мене такий же традиційний ранок як і у кожного українця. Зазвичай, ранковий підйом у мене близько восьмої ранку, стараюсь прокидатись якомога швидше або ж син любить мене будити! – сказав співак

Юлік завжди заряджається на позитив - фото 335247

Для того, аби ранок був вдалим Юлік варить ароматну каву для себе та дружини. Згодом за сніданком подружжя обговорює плани на день та ведуть сина до садка. Саме ця традиція і є справжнім, а головне щасливим ранком для артиста. Адже він вкрай рідко бачить родину у зв’язку з насиченим гастрольним графіком.Також тричі на тиждень щоранку співак відвідує улюблений спортивний зал, де за традицією робить фізичні навантаження: руки, спина, ноги, плечі та прес.

Спорт допомагає мені підбадьоритись та дає сили на цілий день. Люблю вести здоровий спосіб життя, як тільки минуть сезонні опади візьму велосипеда та буду їзди на студію. Закликаю кожного, хто хочемо почуватись чудово та мати хороший настрій – займайтесь спортом!, – додав Юлік.

Ранок Юліка не обходиться без кави - фото 335246

А з чого починається ваш ранок? Пишіть у коментарях ;)

Читайте також: А все так добре починалось: Julik на евакуаторі поїхав до Львова

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Тест: Визнач, який у тебе словниковий запас
  • 16 червня, 12:15
  • 500
ТУНІС замість Єгипту та Туреччини: як дешево і круто провести відпустку
  • 12 червня, 12:10
  • 1116
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1546742
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Українська музика