Зірковий футболіст замаскувався, щоб подивитися матч з фанатами: відео

Легенда італійської Роми Даніеле Де Россі замаскувався, щоб подивитися римське дербі з Лаціо на фанатській трибуні. Дивіться на відео, що з цього вийшло!

Колишній футболіст "вовків" спеціально найняв гримера, щоб той до невпізнання змінив його зовнішність. У новому вигляді Де Россі зміг відвідати матч 21-го туру чемпіонату Італії з Лаціо, який відбувся 26 січня.

І ще: Кросівки, які придумав Кобі Браянт, продають майже за мільйон доларів

У другому ролику видно, що фанати Роми не помітили по сусідству з собою легендарного футболіста. Той спокійно зміг подивитися матч без настирливої уваги з боку уболівальників.

This is INCREDIBLE:



Daniele De Rossi hired a makeup artist so that he could "live his dream & go watch the Roma derby amongst the fans in Curva Sud"



Love this. ( IG/sarahfelberbaum) pic.twitter.com/hXeMnucvA4 — Italian Football TV (@IFTVofficial) January 29, 2020

Читайте також: Скандальна модель роздяглася на фініші гірськолижної траси, вшанувавши пам'ять Браянта