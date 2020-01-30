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Зірковий футболіст замаскувався, щоб подивитися матч з фанатами: відео
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Легенда італійської Роми Даніеле Де Россі замаскувався, щоб подивитися римське дербі з Лаціо на фанатській трибуні. Дивіться на відео, що з цього вийшло!
Колишній футболіст "вовків" спеціально найняв гримера, щоб той до невпізнання змінив його зовнішність. У новому вигляді Де Россі зміг відвідати матч 21-го туру чемпіонату Італії з Лаціо, який відбувся 26 січня.
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У другому ролику видно, що фанати Роми не помітили по сусідству з собою легендарного футболіста. Той спокійно зміг подивитися матч без настирливої уваги з боку уболівальників.
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