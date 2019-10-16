Зірковий боєць UFC Конор МакГрегор приїде у Київ: де його шукати

Конор МакГрегор приїде у Київ 22 жовтня. Перші подробиці про приїзд зірки UFC.

Ексчемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор МакГрегор (21-4) приїде в Україну.

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Стало відомо, що МакГрегор стане спеціальним гостем закритої вечірки букмекерської контори Parimatch. Захід відбудеться у Champion Hall (Паркова дорога, 16а).

Раніше Конор МакГрегор оголосив про повернення в спорт через дев'ять днів після своєї відставки. Про це боєць повідомив на своїй сторінці в Twitter. "Я хочу продовжити рухатися вперед разом з моїми шанувальниками різних релігій та з різних куточків планети. Всі віросповідання кидають нам виклик стати кращою версією самих себе. Це один світ, і він для всіх. Побачимося в октагоні", – написав Конор.

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