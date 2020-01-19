Зіркові тренери проєкту Голос країни переспівали хіт Біллі Айліш Bad Guy

Під час першого ефіру ювілейного шоу Голос країни 10 зіркові тренери виконали пісню зірки мережі Біллі Айліш. Слухайте, як звучить пісня Bad Guy з вус кумирів українських слухачів!

19 січня на каналі 1+1 показали перший випуск ювілейного, десятого сезону проєкту "Голос країни". На початку випуску зіркові тренери вразили спільним виконанням справжнього хіта 2019 року, пісні Bad Guy, яку виконує справжня зірка мережі Біллі Айліш.

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Тіна Кароль, Dan Balan, Потап і Настя, а також MONATIK розкачали зал своїм шаленим виконанням справжнього хіта минулого року. Це треба чути!

Bad Guy – слухайте виконанні хіта Біллі Айліш тренерами Голосу країни:

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