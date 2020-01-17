Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Водохреще Голос країни

Тіна Кароль показала ефектні фото з презентації шоу Голос країни 2020

  • 15
Тіна Кароль на презентації Голосу - фото 1
Тіна Кароль на презентації Голосу / rostickdesign

Українська поп-діва Тіна Кароль поділилася фотографіями з презентації ювілейного сезону шоу "Голос країни 10", на яку вона завітала в ефектному образі. Зацініть!

10 сезон вокального шоу "Голос країни" стартує в неділю, 19 січня. Тіна Кароль уже готується до нової боротьби за перемогу, адже вона вкотре стала тренеркою проєкту. На презентацію ювілейного сезону зірка з'явилась у стриманому, але водночас сексуальному наряді.

Це цікаво: Оголошені судді шоу Голос країни 2020

Тіна обрала чорні штани із високою талією та спокусливий білий топ-корсет, який оголив талію артистки. Проте шанувальники звикли бачити свою улюбленицю в сукнях із глибоким декольте, тож не всі оцінили новий образ Кароль.

Тіна Кароль показала ефектні фото з презентації шоу Голос країни 2020 - фото 380208

Та ми можемо вас заспокоїти: співачка ще потішить вас не одним сексі-платтям! А поки що насолоджуйтесь свіжими фотками:

Тіна Кароль показала ефектні фото з презентації шоу Голос країни 2020 - фото 380206
Тіна Кароль показала ефектні фото з презентації шоу Голос країни 2020 - фото 380207
Тіна Кароль показала ефектні фото з презентації шоу Голос країни 2020 - фото 380209

Фото: rostickdesign

Читайте також: Тіна Кароль зачарувала незвичайною фотосесією

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Українська музика 2019 року: рейтинг ТОП 100 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
  • 02 cічня, 17:00
  • 4935
Моделі 90-х: як змінилася ефектна дружина Сталлоне Дженніфер Флавін (18+)
  • 15 cічня, 17:21
  • 7362
Привітання з Днем ангела: найкращі побажання українською на іменини
  • 14 cічня, 17:15
  • 186852
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз