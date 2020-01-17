Тіна Кароль показала ефектні фото з презентації шоу Голос країни 2020

Українська поп-діва Тіна Кароль поділилася фотографіями з презентації ювілейного сезону шоу "Голос країни 10", на яку вона завітала в ефектному образі. Зацініть!

10 сезон вокального шоу "Голос країни" стартує в неділю, 19 січня. Тіна Кароль уже готується до нової боротьби за перемогу, адже вона вкотре стала тренеркою проєкту. На презентацію ювілейного сезону зірка з'явилась у стриманому, але водночас сексуальному наряді.

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Тіна обрала чорні штани із високою талією та спокусливий білий топ-корсет, який оголив талію артистки. Проте шанувальники звикли бачити свою улюбленицю в сукнях із глибоким декольте, тож не всі оцінили новий образ Кароль.

Та ми можемо вас заспокоїти: співачка ще потішить вас не одним сексі-платтям! А поки що насолоджуйтесь свіжими фотками:

Фото: rostickdesign

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