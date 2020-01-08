Різдвяна історія з Тіною Кароль: дивитись онлайн магічне шоу із колядками

У різдвяний час стало доброю телевізійною традицією шоу Тіни Кароль – Різдвяна історія. На сцені збираються відомі співаки, щоб виконати свої хіти та святкові пісні. Читайте далі та дізнайтеся, коли дивитися передачу.

Для телеглядачів Тіна Кароль створить справжню різдвяну казку 7 січня.

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Ексклюзивно на телеканалі "1+1" о 21:50 відбудеться показ телеверсії концерту "Різдвяна історія з Тіною Кароль". На сцені з'являться улюблені зірки українців: Тіна Кароль, MONATIK, DZIDZIO, KAZKA, Время и Стекло, THE HARDKISS, Беz обмежень, Олег Скрипка та ВВ, "Жіночий Квартал", MICHELLE ANDRADE, KHAYAT, зірки шоу "Голос країни" та "Танці з зірками". Спеціально для цього шоу вони поєднали свої хіти з традиційними колядками та щедрівками.

У неймовірних виступах візьмуть участь понад сотня акробатів, акторів, фігуристів та танцюристів. Цікаво, що музичний супровід виконуватиме оркестр Збройних сил України. Мета шоу не лише розважити глядачів, але й популяризувати культуру святкування справжнього українського Різдва.

Дивитися Різдвяну історію з Тіною Кароль 2020 онлайн:

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