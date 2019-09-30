Зіркові двійники: ТЕСТ, чи впізнаєш ти улюблених акторів

Тест: знаменитості, які схожі один на одного, наче близнюки

Ми обрали популярних акторів та актрис, які схожі між собою, наче близнюки. А вам потрібно впізнати, хто з них хто. Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Ці знаменитості схожі настільки, що виникають сумніви щодо їхнього спільного коріння. Проте у природі таке трапляється: у кожного з нас є такий далекий близнюк. Добре роздивіться фотографії та вгадайте кожну зірку!

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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