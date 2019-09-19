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Серіал Кріпосна Шахтар Ліга Чемпіонів

ТЕСТ: Який популярний актор зіграв цю жіночу роль?

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тест про кіно та акторів - фото 1
тест про кіно та акторів

Ми обрали найвідоміші жіночі ролі, які зіграли актори чоловіки. Так-так, вам потрібно впізнати акторів під вигадливим гримом та одягом. Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Неймовірні перевтілення акторів дивують глядачів та кінокритиків. Ми обрали знаменитостей, які вирішили спробувати себе в іншому творчому образі. Впізнаєте цих акторів?

І ще: Тест на знання мемів: Наскільки добре ти знаєш інтернет жарти?

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: Шкільні фотографії відомих зірок: впізнай, хто це

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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