ТЕСТ: Який популярний актор зіграв цю жіночу роль?

тест про кіно та акторів

Ми обрали найвідоміші жіночі ролі, які зіграли актори чоловіки. Так-так, вам потрібно впізнати акторів під вигадливим гримом та одягом. Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Неймовірні перевтілення акторів дивують глядачів та кінокритиків. Ми обрали знаменитостей, які вирішили спробувати себе в іншому творчому образі. Впізнаєте цих акторів?

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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