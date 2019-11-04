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Зіркове життя Папи Римського: трейлер серіалу "Новий папа" з Джудом Лоу

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Новий Папа 2020, трейлер серіалу онлайн - фото 1
Новий Папа 2020, трейлер серіалу онлайн / The Playlist

У мережі з'явився тизер до серіалу Новий папа (The New Pope), що художньо показує розкуте життя голови Католицької церкви. Дивіться трейлер онлайн та дізнавайтесь дату виходу серіалу на Радіо МАКСИМУМ.

Канал HBO потішив фанатів промо до серіалу "Новий папа" (The New Pope), який розкриватиме деталі церковного світу після серіалу "Молодий Папа". Дата виходу нових серій запланована вже на січень 2020 року. Відомо, що всього вийде 9 свіжих епізодів.

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Сюжет розгорнеться навколо Ленні Беллародо, який опинився у комі, зате новообраний Іоанн Павло ІІІ повністю відчув себе зіркою у церковному світі. І справді, його життя нагадує епопею рок-легенди, де зовсім недоречним було б повернення ексПапи. Якщо ви не розумієте, про що йде мова, то серіал "Молодий папа" яскраво демонструє, як хитрі та продумані інтриги здатні працювати не лише у світі політики, а й релігії.

"Кожен в цьому світі повинен знати, хто такий Папа. Це не марнославство, а необхідність", – заявляє новоспечений глава церкви.

У головних ролях: Джуд Лоу, Джон Малкович, Мерилін Менсон і Шерон Стоун.

Новий Папа 2020, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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