Кінець ї***ого світу: з'явився трейлер другого сезону серіалу не для всіх

У мережі з'явився трейлер до 2 сезону незвичайного серіалу Кінець ї***ого світу (The End Of The F***ing World), який підкорив публіку своєю неординарністю минулого року. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Стрімінговий сервіс Netflix нарешті опублікував трейлер 2 сезону серіалу Кінець ї***ого світу (The End Of The F***ing World), який зовсім скоро повертається на екрани. Дата виходу продовження запланована вже на 5 листопада, тому українські глядачі зможуть побачити перший перекладений епізод вже 6 листопада.

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Сюжет розповідає про двох депресивних підлітків, які тікають з рідного міста, щоб здійснити власні бажання. Щоправда, головний герой постійно планує, як вбити свою подругу, але це поступово переростає у щось романтичне. А по дорозі підлітки вчиняють чимало злочинів різної важкості.

У головних ролях залишились Алекс Лотер (Гра в Імітацію, Чорне дзеркало) та Джессіка Барден.

Кінець ї***ого світу 2 сезон, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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