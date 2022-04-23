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Розклад комендантської години в Україні у ніч на 24 квітня

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Розклад комендантської години в Україні у ніч на 24 квітня - фото 1

На Великдень, який більшість українців відзначатимуть 24 квітня, у деяких містах скасували або змінити період дії комендантської години. Читайте далі та дізнайтеся, коли у вашому місті не можна перебувати на вулиці у цей день.

У ніч на 24 квітня в українських містах комендантська година триватиме за дещо зміненим графіком.

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Комендантська година на Великдень:

  • Київ: з 23:00 до 5:00
  • Харків: з 20:00 до 6:00
  • Запоріжжя: з 21:00 до 05:00
  • Вінниця: 22:00 до 6:00
  • Житомир: 22:00 до 5:00
  • Полтава: з 21:00 до 05:00
  • Тернопіль: з 23.00 до 05:00
  • Хмельницький: з 23.00 до 05:00
  • Кропивницький: з 21:00 до 06:00
  • Одеса: с 23:00 до 05:00
  • Чернігів: з 21:00 до 05:00
  • Миколаїв: з 21:00 до 06:00
  • Івано-Франківськ: у ніч на 23 квітня комендантська година у місті та області триватиме з 23:00 до 6:00, у ніч на 24 квітня – з 23:00 до 5:00
  • Чернівці: 23:00 до 05:00
  • Суми: з 21:00 до 5:00
  • Луцьк: с 23:00 до 06:00
  • Рівне: с 22:00 до 06:00
  • Львів: комендантська година у Львівській області на Великдень скасована, однак у самому Львові нічних богослужінь цьогоріч не буде
  • Дніпро: комендантську годину в ніч на Великдень скасували (увечері 24 квітня комендантська година відновиться – з 22:00 до 05:00)

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