Розклад комендантської години в Україні у ніч на 24 квітня

На Великдень, який більшість українців відзначатимуть 24 квітня, у деяких містах скасували або змінити період дії комендантської години. Читайте далі та дізнайтеся, коли у вашому місті не можна перебувати на вулиці у цей день.

У ніч на 24 квітня в українських містах комендантська година триватиме за дещо зміненим графіком.

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Комендантська година на Великдень:

Київ : з 23:00 до 5:00

: з 23:00 до 5:00 Харків : з 20:00 до 6:00

: з 20:00 до 6:00 Запоріжжя : з 21:00 до 05:00

: з 21:00 до 05:00 Вінниця : 22:00 до 6:00

: 22:00 до 6:00 Житомир : 22:00 до 5:00

: 22:00 до 5:00 Полтава : з 21:00 до 05:00

: з 21:00 до 05:00 Тернопіль : з 23.00 до 05:00

: з 23.00 до 05:00 Хмельницький : з 23.00 до 05:00

: з 23.00 до 05:00 Кропивницький : з 21:00 до 06:00

: з 21:00 до 06:00 Одеса : с 23:00 до 05:00

: с 23:00 до 05:00 Чернігів : з 21:00 до 05:00

: з 21:00 до 05:00 Миколаїв : з 21:00 до 06:00

: з 21:00 до 06:00 Івано-Франківськ : у ніч на 23 квітня комендантська година у місті та області триватиме з 23:00 до 6:00, у ніч на 24 квітня – з 23:00 до 5:00

: у ніч на 23 квітня комендантська година у місті та області триватиме з 23:00 до 6:00, у ніч на 24 квітня – з 23:00 до 5:00 Чернівці : 23:00 до 05:00

: 23:00 до 05:00 Суми : з 21:00 до 5:00

: з 21:00 до 5:00 Луцьк : с 23:00 до 06:00

: с 23:00 до 06:00 Рівне : с 22:00 до 06:00

: с 22:00 до 06:00 Львів : комендантська година у Львівській області на Великдень скасована, однак у самому Львові нічних богослужінь цьогоріч не буде

: комендантська година у Львівській області на Великдень скасована, однак у самому Львові нічних богослужінь цьогоріч не буде Дніпро: комендантську годину в ніч на Великдень скасували (увечері 24 квітня комендантська година відновиться – з 22:00 до 05:00)

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