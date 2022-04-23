Україна завершила участь в Іграх Нескорених: результат – 16 медалей

У Гаазі, що у Нідерландах, 22 квітня провели останній день Ігор Нескорених. За результатом усіх днів змагань, збірна України виборола 16 медалей. Читайте далі та дізнайтеся, у яких видах спорту та які місця посіли українці.

На змаганнях у Гаазі українська збірна виборола 16 медалей, серед яких і золото, і срібло, і бронза.

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Ігри Нескорених відбуваються серед військових, які зазнали травм. Україна вперше долучилася у 2017 році, тоді змаганні були у Торонто, результат – 14 медалей. На минулих змаганнях, які відбувалися у Сіднеї, результат українців – 20 медалей.

Українські медалісти на Іграх Нескорених 2020:

Золото:

Родіон Сітдіков – штовхання ядра

Віктор Легкодух – штовхання ядра

Сергій Прядка – штовхання ядра

Андрій Бадарак – плавання, 50 метрів на спині

Ігор Галушка – веслування, 4 хвилини

Срібло:

Артем Лукашук – стрибки в довжину

Дмитро Афанасьєв, Василь Стуженко та Сергій Калитюк – стрільба з лука, командні змагання

Рустам Росул – штовхання ядра

Ігор Галушка – веслування, 1 хвилина

Віктор Легкодух – веслування, 4 хвилини

Бронза:

Іван Герецун – стрибки в довжину

Олексій Бобчинець – біг на 1500 метрів

Анна-Софія Пузанова – стрільба з лука

Іван Лепеха – плавання, 50 метрів вільним стилем

Андрій Бадарак – плавання, 50 метрів брасом

Ігор Безкорований – веслування, 1 хвилина

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