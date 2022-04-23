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війна

Україна завершила участь в Іграх Нескорених: результат – 16 медалей

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Україна завершила участь в Іграх Нескорених: результат – 16 медалей - фото 1

У Гаазі, що у Нідерландах, 22 квітня провели останній день Ігор Нескорених. За результатом усіх днів змагань, збірна України виборола 16 медалей. Читайте далі та дізнайтеся, у яких видах спорту та які місця посіли українці.

На змаганнях у Гаазі українська збірна виборола 16 медалей, серед яких і золото, і срібло, і бронза.

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Ігри Нескорених відбуваються серед військових, які зазнали травм. Україна вперше долучилася у 2017 році, тоді змаганні були у Торонто, результат – 14 медалей. На минулих змаганнях, які відбувалися у Сіднеї, результат українців – 20 медалей.

Україна завершила участь в Іграх Нескорених: результат – 16 медалей - фото 503777

Українські медалісти на Іграх Нескорених 2020:

Золото:

  • Родіон Сітдіков – штовхання ядра
  • Віктор Легкодух – штовхання ядра
  • Сергій Прядка – штовхання ядра
  • Андрій Бадарак – плавання, 50 метрів на спині
  • Ігор Галушка – веслування, 4 хвилини

Срібло:

  • Артем Лукашук – стрибки в довжину
  • Дмитро Афанасьєв, Василь Стуженко та Сергій Калитюк – стрільба з лука, командні змагання
  • Рустам Росул – штовхання ядра
  • Ігор Галушка – веслування, 1 хвилина
  • Віктор Легкодух – веслування, 4 хвилини

Бронза:

  • Іван Герецун – стрибки в довжину
  • Олексій Бобчинець – біг на 1500 метрів
  • Анна-Софія Пузанова – стрільба з лука
  • Іван Лепеха – плавання, 50 метрів вільним стилем
  • Андрій Бадарак – плавання, 50 метрів брасом
  • Ігор Безкорований – веслування, 1 хвилина

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