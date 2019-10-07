Зірки серіалу Друзі знову возз'єднались: нові фото улюблених акторів

Актори культового серіалу Друзі показали свіже фото з невеличкого возз'єднання, викликавши захват і нові теорії у фанатів. Важко повірити, що час вплинув і на улюблених зірок.

55-річна американська акторка Кортні Кокс, яка прославилась завдяки ролі Моніки у "Друзях", активно веде профіль в соцмережі Instagram, де ділиться майже всім, що трапляється у її житті.

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Зірка, як і її фанати, обожнює зустрічі зі своїми колегами-друзями. А нещодавно частині колективу все ж вдалось нарешті зустрітись. Кортні поділилась селфі з Меттом Лебланом (Джої), та Дженніфер Еністон (Рейчел). Як відзначила акторка, "це одним із рідкісних вечорів, і мені це подобається".

Фанати одразу ж почали ділитись теоріями про можливе возз'єднання "Друзів", однак поки жодної інформації про продовження серіалу немає. До слова, Кокс частенько проводить час і з Лізою Кудроу (Фібі), чим ділиться на своєму профілі.

instagram.com/courteneycoxofficial

instagram.com/courteneycoxofficial

instagram.com/courteneycoxofficial

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