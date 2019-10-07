Сексуальна гравець у покер похизувалась сідницями перед фанами (18+)

Популярна модель та гравець у покер Сара Андервуд зовсім не соромиться демонструвати свою розкішну фігуру, а недавні знімки білявки це лише підтверджують. Тут спекотно!

35-річна фотомодель, блогерка та професійний гравець у покер Сара Андервуд підкорює серця не лише своїх суперників, а й підписників в соцмережі Instagram, яких вже понад 9 мільйонів. І це не лише через вроду дівчини, а й через ет, що вона обожнює мандри, тому її профіль поєднує чудові фото пейзажів та спокусливої Сари.

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Нещодавно Андервуд показала свій затишний ранок: з гарячим напоєм, теплими шкарпетками і светриком, а також сексуальній білизні.

Джерело фото: instagram.com/saraunderwood

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