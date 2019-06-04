Зірки серіалу Беверлі-Гіллз, 90210 зробили спільне фото у купальниках

Уже влітку 2019 на екрани вийде продовження легендарного серіалу Беверлі-Хіллз, 90210, у якому знялися наші улюблені зірки дитинства. Готуючись до прем'єри, виконавиці головних ролей знову проводять час разом та навіть діляться фотками у купальниках!

46-річна Торі Спеллінг, яка зіграла Донну в серіалі Беверлі-Хіллз, 90210, поділилася спільним фото зі своїми колегами. На фото вона разом із 47-річною Дженні Гарт (Келлі) і 58-річною Габрієль Картеріс (Андреа) вечеряють у Ванкувері.

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При цьому акторки відпочивають на терасі багатоповерхівки у чорних купальниках! "Недільна сімейна вечеря", – підписала спільне фото Торі. Дивіться самі:

Відзначимо, що вже 7 серпня канал Fox випустить продовження Беверлі-Хіллз. Новий сезон складатиметься із 6 епізодів, у яких знялися всі улюблені актори, окрім Люка Перрі (Ділана), що помер в березні 2019.

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