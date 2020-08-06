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Колишня кохана Ді Капріо розбурхала новим пікантним відео (18+)

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Ніна Агдал показала фігуру - фото 1
Ніна Агдал показала фігуру / instagram.com/ninaagdal

Відома модель Ніна Агдал, яка встигла підкорити серце самого Леонардо Ді Капріо, потішила фанатів новеньким ранковим відео у крихітному спортивному костюмі. Дівчина має не лише розкішну фігуру, а й чудове почуття гумору.

28-річна данська модель Ніна Агдал активно займається не лише своєю кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею понад мільйон підписників. І це не дивно, адже красуня регулярно тішить фанатів свіжими фото своїх буднів. Також дівчина зовсім не соромиться показувати себе справжню та свої тренування.

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Це підтверджує і новеньке відео Ніни, на якому вона демонструє свої ефектні форми в крихітному спортивному топі та велосипедках. За лічені години ролик зібрав понад 20 тисяч переглядів, і не лише через фігуру Агдал, а й через кумедне закінчення запису з її домашнім улюбленцем.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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