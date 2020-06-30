Зірки "Людей Ікс" влаштували ностальгійну зустріч у Zoom

Х'ю Джекман, Патрік Стюарт, Фамке Янссен і Геллі Беррі зустрілися у Zoom в рамках благодійної акції Global Citizens: United For Our Future. Вони обговорили спільну роботу і згадали, якими були їхні спільні знімальні дні.

Пізніше до них приєднався Райян Рейнольдс, який виконав роль Дедпула. Але йому натякнули, що в конференції зібралися тільки актори з фільму "Люди ікс".

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Райан, знаєш, ми з колегами згадували зйомки у фільмі, в якому разом знімалися. До зустрічі, – сказав Х'ю Джекман.

Після цього Рейнольдс все-так залишився у конференції і долучив Софі Тернер, яка також знімалася у серіалі "Гра престолів", а також Джеймса Макевоя, який виконав роль у фільмі "Спліт". Актори не зрозуміли, чому опинилися на зустрічі, і швидко покинули її.

Після цього пішла Фамке Янссен, сказавши, що збирається зустрітися з колегами, за нею вийшов Патрік Стюарт.

У конференції залишилися Райян Рейнольдс і Х'ю Джекман. Вони подякували "справжнім супергероям" – медпрацівникам і лікарям, які допомагають боротися з пандемією коронавірусу.

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