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війна Kalush

Зірки "Кварталу 95" зняли пародію на перехоплені розмови окупантів (18+)

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Коміки висміяли російських окупантів у новому відео - фото 1
Коміки висміяли російських окупантів у новому відео

Актори студії "Квартал 95" вирішили підбадьорити українців тролінгом російських військових, які телефонують додому. У цей складний час коміки намагаються робити все, щоб люди не втрачали бойовий дух.

Актори Юрій Великий та Анастасія Оруджова з "Кварталу 95" зняли пародію на перехоплені розмови окупантів з дружинами. Такий формат часто публікують в СБУ, тож коміки вирішили ще більше показати ницість та тупість загарбників. Відео поділилась Оруджова на своєму профілі в інстаграмі, де воно вже зібрало понад 12 тисяч переглядів.

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Гумористи висміяли нестримну жагу до мародерства, а також ставлення росіян один до одного.

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