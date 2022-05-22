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Зірки "Кварталу 95" зняли пародію на перехоплені розмови окупантів (18+)
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Актори студії "Квартал 95" вирішили підбадьорити українців тролінгом російських військових, які телефонують додому. У цей складний час коміки намагаються робити все, щоб люди не втрачали бойовий дух.
Актори Юрій Великий та Анастасія Оруджова з "Кварталу 95" зняли пародію на перехоплені розмови окупантів з дружинами. Такий формат часто публікують в СБУ, тож коміки вирішили ще більше показати ницість та тупість загарбників. Відео поділилась Оруджова на своєму профілі в інстаграмі, де воно вже зібрало понад 12 тисяч переглядів.
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Гумористи висміяли нестримну жагу до мародерства, а також ставлення росіян один до одного.
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