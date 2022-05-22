Держсек США хотів присвятити Путіну популярну пісню: відео

Державний секретар США Ентоні Блінкен хотів потролити президента РФ популярною піснею, однак йому порадили не порушувати правила дипломатії. Який же хіт хотів виконати держсек – дізнавайтесь далі.

Американський політик Ентоні Блінкен побував на церемонії вручення дипломів у Джорджтаунському університеті, який вважається найстарішим католицьким освітнім закладом у США. Він виголосив промову, а також хотів виконати під гітару популярну пісню, але йому не дозволила це зробити команду. Річ у тому, що Блінкен вирішив присвятити трек главі Кремля Володимиру Путіну, про що сам держсек розповів під час звернення до студентів.

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Так, у Нью-Йоркського університету на церемонії вручення дипломів виступала Тейлор Свіфт. Але мій апарат не дозволив мені принести сюди мою гітару, щоб присвятити "Ми більше ніколи не будемо разом" президенту Путіну. Вони сказали, що це буде недипломатично, а також сороміцько, – зазначив він.

Delivering a commencement address for Georgetown University, Sec. Blinken jokes about NYU getting Taylor Swift: "My staff did not let me bring my guitar up here to dedicate a performance of 'We Are Never Ever Getting Back Together,' to President Putin." https://t.co/1yNOqWkEVA pic.twitter.com/LTbsieuMcl — ABC News (@ABC) May 21, 2022

Так звучить оригінальна пісня Тейлор Свіфт "We Are Never Ever Getting Back Together":

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