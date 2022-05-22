Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Kalush

Держсек США хотів присвятити Путіну популярну пісню: відео

  • 101
Ентоні Блінкен хотів присвятити пісню для Путіна - фото 1
Ентоні Блінкен хотів присвятити пісню для Путіна

Державний секретар США Ентоні Блінкен хотів потролити президента РФ популярною піснею, однак йому порадили не порушувати правила дипломатії. Який же хіт хотів виконати держсек – дізнавайтесь далі.

Американський політик Ентоні Блінкен побував на церемонії вручення дипломів у Джорджтаунському університеті, який вважається найстарішим католицьким освітнім закладом у США. Він виголосив промову, а також хотів виконати під гітару популярну пісню, але йому не дозволила це зробити команду. Річ у тому, що Блінкен вирішив присвятити трек главі Кремля Володимиру Путіну, про що сам держсек розповів під час звернення до студентів.

І ще: США виділить Україні 40 мільярдів доларів: на що їх витратять

Так, у Нью-Йоркського університету на церемонії вручення дипломів виступала Тейлор Свіфт. Але мій апарат не дозволив мені принести сюди мою гітару, щоб присвятити "Ми більше ніколи не будемо разом" президенту Путіну. Вони сказали, що це буде недипломатично, а також сороміцько, – зазначив він.

Так звучить оригінальна пісня Тейлор Свіфт "We Are Never Ever Getting Back Together":

Читайте також: У Києві в пекарні продають особливе тістечко "Борис Джонсонюк" – фото

пропозиції партнерів
Новини