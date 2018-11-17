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Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

У цьому марокканському місті знімали Гру престолів

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Дивовижне місто біля підніжжя Атлаських гір - фото 1
Дивовижне місто біля підніжжя Атлаських гір / thefairytaletraveler

Навіщо туристи приїжджають до Айт Бенхаду у Марокко? Зараз ви це зрозумієте.

Яскравими враженнями від подорожі у місто, де знімали знамениту Гру престолів, діляться туристи.

І ще: Гра престолів: як змінилися зірки серіалу за сім сезонів

"Я хочу розповісти про те єдине місці в Марокко, яке мені дуже сподобалася, і куди мені навіть захотілося повернутися. Містечко Айт Бенхаду. Чули про нього? Власне, до нашої подорожі в Марокко я про нього не знала зовсім. Навіть коли чоловік вніс його до нашого маршруту, я здивувалася...", – зазначила одна з туристок.

У цьому марокканському місті знімали Гру престолів - фото 289378
У цьому марокканському місті знімали Гру престолів

Місто біля підніжжя Атлаських гір стало об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 1987 році і відтоді фігурує майже у кожному голлівудському блокбастері, починаючи з "Лоуренса Аравійського" і до "Гладіатора". А от у Грі престолів воно стало місцем зйомок Юнкая, міста в Бухті работорговців, яке Дейнеріс звільнила у третьому сезоні серіалу.

У цьому марокканському місті знімали Гру престолів - фото 289371
У цьому марокканському місті знімали Гру престолів
У цьому марокканському місті знімали Гру престолів - фото 289373
У цьому марокканському місті знімали Гру престолів
У цьому марокканському місті знімали Гру престолів - фото 289374
У цьому марокканському місті знімали Гру престолів
У цьому марокканському місті знімали Гру престолів - фото 289376
У цьому марокканському місті знімали Гру престолів
У цьому марокканському місті знімали Гру престолів - фото 289377
У цьому марокканському місті знімали Гру престолів
У цьому марокканському місті знімали Гру престолів - фото 289369
У цьому марокканському місті знімали Гру престолів
У цьому марокканському місті знімали Гру престолів - фото 289368
У цьому марокканському місті знімали Гру престолів
У цьому марокканському місті знімали Гру престолів - фото 289367
У цьому марокканському місті знімали Гру престолів

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Джерело: thefairytaletraveler
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