У цьому марокканському місті знімали Гру престолів

Навіщо туристи приїжджають до Айт Бенхаду у Марокко? Зараз ви це зрозумієте.

Яскравими враженнями від подорожі у місто, де знімали знамениту Гру престолів, діляться туристи.

І ще: Гра престолів: як змінилися зірки серіалу за сім сезонів

"Я хочу розповісти про те єдине місці в Марокко, яке мені дуже сподобалася, і куди мені навіть захотілося повернутися. Містечко Айт Бенхаду. Чули про нього? Власне, до нашої подорожі в Марокко я про нього не знала зовсім. Навіть коли чоловік вніс його до нашого маршруту, я здивувалася...", – зазначила одна з туристок.

У цьому марокканському місті знімали Гру престолів

Місто біля підніжжя Атлаських гір стало об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 1987 році і відтоді фігурує майже у кожному голлівудському блокбастері, починаючи з "Лоуренса Аравійського" і до "Гладіатора". А от у Грі престолів воно стало місцем зйомок Юнкая, міста в Бухті работорговців, яке Дейнеріс звільнила у третьому сезоні серіалу.

У цьому марокканському місті знімали Гру престолів

У цьому марокканському місті знімали Гру престолів

У цьому марокканському місті знімали Гру престолів

У цьому марокканському місті знімали Гру престолів

У цьому марокканському місті знімали Гру престолів

У цьому марокканському місті знімали Гру престолів

У цьому марокканському місті знімали Гру престолів

У цьому марокканському місті знімали Гру престолів

Читайте також: Так виглядає незвичайний ринок хіпі