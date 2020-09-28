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Зірки Гри престолів Кіт Харінгтон і Роуз Леслі готуються вперше стати батьками

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Роуз і Кіт - фото 1
Роуз і Кіт / gettyimages

Британська актриса Роуз Леслі, дружина Кіта Харінгтона, яка зіграла в культовому серіалі Гра престолів, знялася у фотосесії і показала кругленький живіт.

Примітно, що саме на знімальному майданчику проєкту актор зустрів свою майбутню дружину Роуз Леслі. За сюжетом, у них була любовна лінія. Але героїню рудоволосої актриси здичавілу Ігріт вбили.

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І ось через два роки стосунків подружжя повідомили, що скоро стануть батьками. Роуз взяла участь у фотосесії для глянцевого видання Make. Вона знялася у вечірній сукні, що підкреслила її кругленький живіт.

Примітно, що чутки про швидке поповнення в родині з'явилися ще влітку. Папараці бачили пару на прогулянках. Зміни у фігурі актриси були непомітними. Скоріш за все, первісток виконавця ролі Джона Сноу з'явиться на світ у перших місяцях 2021 року.

Зірки Гри престолів Кіт Харінгтон і Роуз Леслі готуються вперше стати батьками - фото 427691

Зірки Гри престолів Кіт Харінгтон і Роуз Леслі готуються вперше стати батьками - фото 427692

Зірки Гри престолів Кіт Харінгтон і Роуз Леслі готуються вперше стати батьками - фото 427693

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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