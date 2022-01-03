Зірки "Гаррі Поттера" розповіли, якою була їхня перша зустріч за 10 років

Журнал People опублікував відео з бекстейджем зйомки "Гаррі Поттер 20 років по тому: Повернення у Гоґвортс". Деніел Редкліфф, Емма Вотсон, Руперт Грінт та інші актори розповідають у ролику, як це було – знову зібратися всім складом через 10 років після виходу останньої частини франшизи.

Зірки зізнаються, що вони не мали можливості бачитися останнім часом. Воно й не дивно, адже у кожного є своє доросле життя, своя кар'єра. Та й життя багатьох не крутиться лише навколо всесвіту Гаррі Поттера. Саме ж відео зворушує до глибини душі.

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"Я давно не бачив нікого з них", – говорить 33-річний Грінт, а 31-річна Вотсон додає: "Було просто приємно пережити все це заново". 32-річний Редкліфф зазначає: "Приємно було знову побачити всіх і сказати: "О так, у нас все чудово".

Тим часом Гері Олдман не може стримувати емоцій. "Одразу наринули всі спогади про роботу. Здається, начебто все відбувалося минулого тижня", – поділився він.

Меттью Льюїс погоджується: "Важко повірити, що все це було 10 років тому. Неймовірно".

Вотсон зауважила, що була "приємно здивована", що фанати "насолоджувалися всім, що вони робили та створювали".

Здається, що за ці 10 років минуло ціле життя, – каже Редкліфф. – Але все моє життя пов'язане з Поттером. І ми ще краще побачили, як багато він означає для людей і яке місце посідає у їхньому житті. Тепер він означає для мене ще більше, і я можу оцінити, наскільки він є особливим.

Нагадаємо, ювілейний випуск було анонсовано у листопаді. Спецепізод розповів історію створення франшизи. Глядачі мають можливість побачити нові інтерв'ю з акторами, що раніше не публікувалися, а також рідкісні архівні кадри.

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