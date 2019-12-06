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Британка зробила у дворі паб, щоб чоловік не ходив з друзями на пиво

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Бар у дворі - фото 1
Бар у дворі / mirror

Мешканку Британії дратувало те, що її чоловік постійно йшов до місцевого бару, де просиджував усі вечори з приятелями. І вона знайшла оригінальний вхід з ситуації.

Мешканка англійського міста Ньютон-Еббот, графство Девон, Джейн Теппер побудувала паб у власному саду, тому що їй набридло, що чоловік ішов з друзями в питні заклади і там проводив більшу частину часу.

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Ідея обійшлася 48-річній британці майже у 18 тисяч фунтів стерлінгів. 15 тисяч пішло на підготовку території, а майже три тисячі на будівництво приміщення. Свій паб заповзятлива дружина назвала Трактир Собача буда. Він так сподобався її чоловікові і його друзям, що тепер вони практично весь час проводять у новому пабі.

Британка зробила у дворі паб, щоб чоловік не ходив з друзями на пиво - фото 372619

Британка зробила у дворі паб, щоб чоловік не ходив з друзями на пиво - фото 372620

Британка зробила у дворі паб, щоб чоловік не ходив з друзями на пиво - фото 372621

Британка зробила у дворі паб, щоб чоловік не ходив з друзями на пиво - фото 372622

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Джерело: mirror
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