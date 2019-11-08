Зірки ДРУЗІВ потішили новим спільним фото

55-річна актриса і зірка серіалу Друзі Кортні Кокс продовжує радувати шанувальників спонтанними фотографіями. Цього разу актриса подражнила фоловерів селфі з актором Метью Перрі.

Кожен спільний вихід у світ акторського складу серіалу Друзі викликає у його шанувальників купу хвилюючих емоцій. Всі з нетерпінням чекають продовження серіалу!

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Цього разу Кортні Кокс і Метью Перрі разом сходили на обід. Їх колега і подруга Дженніфер Еністон прокоментувала фото: "Метті! Я люблю вас". Один лише її коментар набрав майже 90 тисяч лайків, а фотографія Кортні і Метью зібрала 2,5 млн лайків. Не проґавила фотографію і Ліза Кудроу, яка зіграла Фібі Буфе: "Щасливчики".

"Вгадайте, з ким я обідала сьогодні... Я знаю! Чи можу я бути ще щасливішою?", – написала актриса і додала хештег "справжні друзі".

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