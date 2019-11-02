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Хелловін СидорЕнки-СидОренки

Зірка серіалу Друзі самостійно підстригла собі гривку: те ще видовище

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Кортні Кокс тішить своїм почуттям гумору - фото 1
Кортні Кокс тішить своїм почуттям гумору / gettyimages

55-річна Кортні Кокс вразила своїх фанатів несподіваним вчинком на Хеловін. Ні, зірка не одягнула костюм Кім Кардашян. Ні, вона не вирізала 100500 гарбузів. Вона просто підстригла собі гривку, але зробила це дуже і дуже ефектно.

Кортні пригадала свою роль у хорорі "Крик 3" і вирішила кардинально змінити імідж. Нагадаємо, що у стрічці актриса носить коротку гривку.

І ще: Екоактивістка Грета Тунберг вразила своїм костюмом на Хеловін

Не довго вагаючись, Кокс вирішила, що це виглядає дуже так не зле і взяла до рук ножиці. Весь процес "перевтілення" зірка виклала на своїй сторінці в Instagram. Причому, дуже вже схоже, що це її реальне волосся.

Звичайно ж, прихильники під постом написали, що у Кортні дуже гарне почуття гумору, і що витівка з перукою добряче їх повеселила. Насолодіться і ви цим кумедним роликом, який уже переглянули понад мільйон разів по всьому світу.

Читайте також: Як у світі відсвяткували Хеловін: добірка найцікавіших костюмів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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