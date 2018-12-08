Зірки Арсеналу влаштували вечірку з дівчатами, алкоголем і небезпечним газом: відеофакт

Футболісти лондонського Арсеналу у серпні перед початком футбольного сезону в Англії влаштували вечірку з дівчатами, алкоголем і звеселяючим газом – оксидом азоту.

У розпорядженні видання опинилося відео, на якому видно, як футболісти Арсеналу Олександр Ляказетт, П'єр-Емерік Обамеянг, Месут Озіл, Сеад Колашинаць і Маттео Гендузи вдихають звеселяючий газ – оксид азоту.

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"Вони постійно вдихали цей газ. Деякі з них навіть непритомніли. Неймовірно було побачити так званих спортсменів, які приймали небезпечну речовину. Якби це бачили їхні прихильники або тренери, вони б жахнулися", – сказав один зі свідків інциденту.

Також на вечірці були присутні Генріх Мхітарян і Шкодран Мустафі, але на відео не видно, щоб вони вживали газ. Всього, за даними The Sun, на вечірці були присутні 12 футболістів і понад 70 дівчат.

Крім цього, футболісти вживали дорогі алкогольні напої – коньяк Hennessy VS (2800 євро), горілку Ciroc (2250 євро), шампанське Dom Perignon (2250 євро). Вечірка коштувала футболістам Арсеналу близько 30 тисяч євро.

В Арсеналі пообіцяли відреагувати на цей інцидент і поговорити з футболістами.

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