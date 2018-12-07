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У мережі обговорюють нову форму Барселони

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Клуб Барселона матиме нову форму - фото 1
Клуб Барселона матиме нову форму / kartinki24

У мережу просочилися знімки нової форми іспанського гранда.

Не секрет, що футбольні клуби заздалегідь готують форму на новий сезон. При цьому час від часу дизайн екіпіровки радикально змінюється, і "Барселона" – не виняток у цьому плані.

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Головною зміною став дизайн форми синьо-гранатових. Замість звичних і вже традиційних смуг, футболки стануть картатими. Виробником форми стане Nike. Другий набір екіпіровки – гостьовий, буде жовтого кольору з двома синьо-гранатовими смугами по діагоналі.

Фанати клубу відзначають, що щось схоже Барселона використовувала в 1970 роках.

Нова форма Берселони - фото 293820
Нова форма Берселони
Гостьова форма Барселони - фото 293821
Гостьова форма Барселони

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Джерело: thesun
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