На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У мережі обговорюють нову форму Барселони
-
- 27
У мережу просочилися знімки нової форми іспанського гранда.
Не секрет, що футбольні клуби заздалегідь готують форму на новий сезон. При цьому час від часу дизайн екіпіровки радикально змінюється, і "Барселона" – не виняток у цьому плані.
І ще: Лунін став героєм матчу Кубку Іспанії: дивіться відео
Головною зміною став дизайн форми синьо-гранатових. Замість звичних і вже традиційних смуг, футболки стануть картатими. Виробником форми стане Nike. Другий набір екіпіровки – гостьовий, буде жовтого кольору з двома синьо-гранатовими смугами по діагоналі.
Фанати клубу відзначають, що щось схоже Барселона використовувала в 1970 роках.
Читайте також: УЄФА створив новий турнір для лузерів
-
19:36Медики назвали продукти, які викликають залежність
-
19:14Rivian і Rimac допоможуть Pininfarina побудувати 1000-сильний кросовер
-
18:51Ця британка мандрує світом на велосипеді, щоб рятувати собак
-
18:29Mercedes-Benz тестує новий кросовер GLS: з'явилося відео
-
18:13В Україні стартували продажі геймерського смартфона ASUS ROG Phone
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
17:55Тіна Кароль повністю оголилася у своєму новому кліпі
-
17:32DxOMark назвав найкращий однокамерний смартфон
-
17:15У мережі обговорюють нову форму Барселони
-
16:54У Люксембурзі громадський транспорт стане абсолютно безкоштовним
-
16:35На The Game Awards оголосили найкращі відеоігри 2018 року
-
16:12Саша Грей знялася для реклами власного бренду одягу
-
15:51Месники: Фінал: дивіться перший трейлер фільму онлайн
-
15:30Названо найбільш обговорюваний фільм у Twitter
-
Як обрати зимові шини, які не підведуть на дорозі: корисні поради
-
15:15The Prodigy випустив новий кліп з бійцівським клубом: відео
-
14:52Принц Вільям потролив образ Кейт Міддлтон
-
14:31Леся Нікітюк ділиться новими знімками з відпочинку
-
14:165 нових книг про минуле і майбутнє
-
13:53Mortal Kombat 11: стало відомо, коли вийде нова частина легендарної гри
-
13:34Снігопади та відлига: погода в Україні на вихідних
-
13:17Секс-робота для жінок навчили розмовляти і жартувати
-
12:54Серіал "Дуже дивні справи" отримає власну гру: відео
-
12:31Камбербетч потрапив на обкладинку українського підручника
-
12:15Сучасні рок-пісні: альтернативні новинки тижня
-
17:32DxOMark назвав найкращий однокамерний смартфон
-
14:165 нових книг про минуле і майбутнє
-
12:15Сучасні рок-пісні: альтернативні новинки тижня
-
10:15Гороскоп на 2019 рік для всіх знаків Зодіаку
-
07:15Привітання з Днем ангела Катерини: побажання і картинки на іменини
- 06 грудня
-
21:45Серіал Жити заради кохання 8 серія – дивитися онлайн фінал стрічки 6-12-2018
-
18:15Timberland – 45: цікаві факти про культові жовті черевики
-
16:21Як прикрашали ялинки 20 років тому: ностальгійні фото
-
13:50Популярна музика: нові пісні від відомих виконавців
-
12:20Фінансовий гороскоп на 2019 рік для всіх знаків Зодіаку
-
10:15Новий рік 2019 у Карпатах - куди поїхати на відпочинок в Карпати
-
07:15Сухо та морозно: погода 6 грудня в Україні
- 05 грудня
-
21:45Серіал Жити заради кохання 7 серія – дивитися онлайн 5-12-2018
-
16:14Білл Гейтс назвав ТОП-5 книг 2018 року
-
14:20Гороскоп на 2019 рік за Східним календарем
-
12:15Найкращі бюджетні смартфони 2018 року: рейтинг Радіо МАКСИМУМ
-
10:23Погода на Новий рік 2019 в Україні – прогноз на 1 січня
-
07:56Дощі та штормовий вітер: погода 5 грудня в Україні
- 04 грудня
-
21:45Серіал Жити заради кохання 6 серія – дивитися онлайн 4-12-2018
-
19:45Експерти назвали продукти, які мають бути в раціоні жінки
-
15:21Міцний горішок: як виглядають зірки фільму зараз
-
12:15Де зустріти Новий рік 2019 в Україні: найкращі місця для святкування
-
10:15Привітання з Днем ангела Марії: побажання і картинки на іменини
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 4 грудня
- 03 грудня
-
21:45Серіал Жити заради кохання 5 серія – дивитися онлайн 3-12-2018