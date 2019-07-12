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Зірки Американського пирога показали спільне фото

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Американський періг - фото 1
Американський періг / youtube

Актори відомої комедії "Американський пиріг" вирішили зібратися разом, щоб відсвяткувати 20-річний ювілей з моменту виходу фільму. Зіркове фото оприлюднила актриса Елісон Ханніган на своїй сторінці в Twitter.

На знімку позували, крім самої Ханніган, Джейсон Біггс, Тара Рід, Шон Вільям, Кріс Клейн і Наташа Ліонн. Груповий кадр з хештегом #americanpie, набрав у соцмережі десятки тисячі лайків від інтернет-користувачів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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