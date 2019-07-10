Офіційно: культовий серіал ДРУЗІ видалять з Netflix

Популярний серіал "Друзі" видалять з каталогу Netflix вже у 2020 році. Відзначимо, що раніше повідомлялося, що телешоу до кінця 2019 року буде виходити на Netflix.

Права на ситком належать компанії WarnerMedia. А це означає, що Netflix доводитися викуповувати ліцензію на показ серіалу. Так, серіал хотіли видалити у 2019-, але прислухалися до користувачів і продовжили його існування в каталогах ще на рік. Це коштувало компанії 100 мільйонів доларів.

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До цього "Друзі" обходилися Netflix у 30 мільйонів доларів на рік. Але стрім-сервіс вирішив у результаті не упускати пристойний шматок глядацьких переглядів і з легкістю виклав бюджет середнього студійного проєкту. Netflix вже прокоментував інформацію на своїх сторінках в соцмережах.



Відзначимо, що прем'єра серіалу "Друзі" відбулася у 1994 році. Проєкт проіснував 10 сезонів і завершився у 2004. Він визнаний одним з найкращих комедійних серіалів в історії американського телебачення і став одним з найбільш знаменитих проєктів 1990-х.

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