Зірка серіалу Клон вразила моложавим обличчям

Зірка серіалу Клон Джованна Антонеллі показала нове фото у мережі. Шанувальники у захваті!

Джованна Антонеллі – бразильська актриса театру і кіно, співачка, телеведуча і продюсер. Сьогодні актрису знають завдяки телесеріалам, які транслювали в різних країнах світу. Джованна – зірка серіалів "Клон" і "Тропіканка".

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Днями 44-річна красуня показала милий кадр, на якому позує в незвичному образі. Як видно, перед камерою Джованна з'явилася у світлому вбранні, але його майже не видно, на її шиї і руках багато прикрас. Волосся актриси розпущене і красиво укладене, а на її обличчі легкий макіяж і чарівна усмішка. У підписі до кадру Антонеллі написала: "Добрий ранок". Шанувальники одразу ж почали активно обговорювати публікацію зіркової красуні, засипаючи її компліментами і відповідями в коментарях.

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