Зірка Жіночого кварталу показала ідеальні форми у купальнику

Зірка гумористичного шоу студії Квартал 95 Жіночий квартал Валерія Товстолєс не забуває тішити прихильників фотографіями у свої соціальних мережах. У зірки чудова фігура й вона часто демонструє прихильникам ідеальні форми.

Так, Валерія Товстолєс опублікувала нове фото у купальнику, яке зроблене в Італії. Зірка Жіночого кварталу опублікувала чорно-біле фото з відпочинку в Італії та розповіла, що мріє переїхати жити в одне з міст країні. Вона буквально розсипалася у компліментах місту Позітано.

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"Я все ще сподіваюся, що проживу життя італійки. У 21 рік я працювала і жила цілий місяць в Мілані, я закохалася в це місто. І звичайно внесла його до списку міст, куди б я переїхала, кинувши все. Краще напевно і не придумаєш, узбережжя, скелі й твій дім з рожевими квітами. Можливо, ця фотка все-таки трансформується в моє життя років так у 50. Тільки обіцяю, бікіні буде не таким маленьким", – підписала світлину Лєра Товстолєс.

Прихильники Валерії оцінили фотографію та залишили багато компліментів у коментарях під спокусливим фото. Гортайте фотогалерею:

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