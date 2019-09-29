Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибір матері День вчителя

Сексуальна українська телеведуча розбурхала мережу пікантним знімком

  • 72
Вікторія Маре - фото 1
Вікторія Маре / instagram

Відома українська модель та ведуча програми "Ексклюзив" на телеканалі Україна Вікторія Маре опублікувала нове пікантне фото, яке з першого погляду підкорило шанувальників красуні. Ти обов'язково оціниш!

Так, телеведуча Вікторія Маре поділилася з своїми підписниками в Instagram доволі гарячою серією знімків. Зірка опублікувала 2 фото, які відразу припали до душі фанатам красуні.

І ще: Роздягається швидше за Дорофєєву: Michelle Andrade засвітила груди на новому фото

На першому фото Вікторія позує в басейні, спершись на бортик, при цьому томно дивиться у камеру. Проте найбільшу увагу користувачів мережі привернув другий знімок. У кадрі з'явилися пружні сідниці телезірки крупним планом.

У коментарі до фото Вікторія жартівливо перепитала у шанувальників, який все ж таки знімок їм сподобався більше: перший чи другий. Коментатори довго не думаючи, обрали пікантніший кадр, засипавши, крім цього, красуню численними комплементами.

Гортай галерею, там ще спекотніше!

Читайте також: У мінісукні: Катерина Кухар прикрасила обкладинку глянцю

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Хто ти з серіалу Друзі? ТЕСТ про улюблених героїв
  • 23 вересня, 15:10
  • 5634
Як змінилися актори фільму Сутінки: фото тоді і зараз
  • 26 вересня, 18:21
  • 3000
Моделі 90-х: як змінилася ефектна красуня Кеті Айрленд (18+)
  • 25 вересня, 18:51
  • 2279
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз