Сексуальна українська телеведуча розбурхала мережу пікантним знімком

Відома українська модель та ведуча програми "Ексклюзив" на телеканалі Україна Вікторія Маре опублікувала нове пікантне фото, яке з першого погляду підкорило шанувальників красуні. Ти обов'язково оціниш!

Так, телеведуча Вікторія Маре поділилася з своїми підписниками в Instagram доволі гарячою серією знімків. Зірка опублікувала 2 фото, які відразу припали до душі фанатам красуні.

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На першому фото Вікторія позує в басейні, спершись на бортик, при цьому томно дивиться у камеру. Проте найбільшу увагу користувачів мережі привернув другий знімок. У кадрі з'явилися пружні сідниці телезірки крупним планом.

У коментарі до фото Вікторія жартівливо перепитала у шанувальників, який все ж таки знімок їм сподобався більше: перший чи другий. Коментатори довго не думаючи, обрали пікантніший кадр, засипавши, крім цього, красуню численними комплементами.

Гортай галерею, там ще спекотніше!

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