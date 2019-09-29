Леся Нікітюк показала відверте фото у трусиках

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк не на жарт розбурхала своїх шанувальників. Розкута красуня позувала оголеною в полі. Своїм новим інтимним кадром зірка поділилася в Instagram.

На атмосферному осінньому знімку зірка телеекранів Леся Нікітюк постала перед підписниками в дуже відвертому образі. Леді Ле позувала в полі, при цьому на красуні були тільки чорні трусики.

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Втім, оголені груди вона все-таки прикрила одягнутим на одне плече пальто в бежевих тонах. Завершують ефектний кадр "розсипане" по плечах волосся і стриманий макіяж. У правій руці Нікітюк тримає колосок і пронизливо дивиться в об'єктив.

"Справжня я", – підписала кадр телезірка англійською мовою.

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